Reportages découverte du 12 octobre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 12 octobre 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Ces artisans français que le monde s’arrache » (inédit)

Ils sont pâtissiers, ferronniers d’art, marqueteuses… Leurs créations d’exception séduisent aujourd’hui les plus grandes fortunes internationales. De la France à Monaco, Miami ou Singapour, nous avons suivi trois artisans français qui exportent leur savoir-faire et relèvent des défis hors norme.

À Revel, en Haute-Garonne, Martin Pietri et Sophie Laborie viennent de décrocher une commande record : 20 meubles pour 685 000 euros, dont une table en bois précieux et nacre pour l’ex-pilote de Formule 1 Adrian Sutil.



Dans le Maine-et-Loire, Franck Chartrain réalise une porte monumentale et une rampe Louis XV pour une milliardaire chinoise à Singapour — un chantier à 800 000 euros, suivi jusqu’à l’installation sur place.

À Miami, le pâtissier Yann Couvreur ouvre son premier restaurant américain. Entre recettes revisitées, formation de ses équipes et millefeuille à 20 euros préparé devant les clients, il mise sur le raffinement français pour conquérir les États-Unis.

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Des vieilles marques à la mode » (rediffusion)

Certaines marques mythiques, autrefois adulées puis tombées dans l’oubli, renaissent aujourd’hui grâce à des passionnés décidés à leur offrir une seconde vie. Entre nostalgie et modernité, réussiront-ils à reconquérir le public ?

Ancienne PDG dans la pharmacie, Camille Vever ressuscite la maison de joaillerie fondée par sa famille, disparue depuis 40 ans. À l’ouverture de sa première boutique, elle espère rallumer la flamme d’un nom légendaire.

À Sablé-sur-Sarthe, Alexandra et Antoine Pelletier relancent la biscuiterie Drans, symbole local, et tentent de recréer un gâteau disparu depuis les années 70, le Sabolien, à partir d’une simple recette manuscrite.

Grégory Trébaol parie sur le Solex, la mythique mobylette des années 60, qu’il réinvente en version électrique pour séduire une nouvelle génération, tout en préservant son style emblématique.

Enfin, Marion Carrette, entrepreneuse audacieuse, relance la marque de pulls Anny Blatt, icône des années 80. Entre production française et communication via les réseaux, elle mise sur la modernité pour rajeunir son image.

Quatre entrepreneurs, quatre paris sur le passé : faire revivre ces marques mythiques sans trahir leur âme.