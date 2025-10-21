« Voir l’automne, une saison en France » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (21 octobre 2025)



« Voir l’automne, une saison en France » au programme TV du mardi 21 octobre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Voir l’automne, une saison en France ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Voir l’automne, une saison en France » : présentation

Des quatre saisons, l’automne reste sans doute la plus méconnue. Pourtant, c’est une période où la nature offre son spectacle le plus éclatant : la forêt s’embrase de teintes jaunes et rouges, et la vie sauvage y connaît ses instants les plus intenses.

Le documentaire Voir l’automne, une saison en France nous invite à un voyage sensible au cœur de ceux qui vivent cette saison au plus près du vivant. On y suit un jeune couple de vignerons dont les vendanges festives marquent le début de l’automne ; un vieux berger du Mercantour transmettant son savoir à sa fille lors de la transhumance ; un apnéiste lié d’amitié avec un phoque dans le Finistère, en pleine saison des amours ; ou encore une acousticienne cherchant à capter la puissance du brame du cerf.



À Saint-Pierre-et-Miquelon, Marie, jeune biologiste, observe une baleine à bosse entamant sa migration. Yann Arthus-Bertrand, lui, échange avec un chasseur à la hutte en baie de Somme, tandis que Vincent, photographe animalier en herbe dans les Pyrénées, est l’un des rares à apercevoir régulièrement l’ours avant son hibernation.

À travers ces destins singuliers, l’automne se révèle comme une saison d’intimité et d’universalité, où la beauté du vivant et la richesse du monde naturel se dévoilent à ceux qui savent regarder.