« Rendez-vous avec le crime » : les épisodes ce soir sur France 3 (21 octobre)

« Rendez-vous avec le crime » au programme TV du 21 octobre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 3 rediffuse deux épisodes de « Rendez-vous avec le crime ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Rendez-vous avec le crime » : vos épisodes ce soir

« Le mouton noir » : Lorsqu’une résidente de la « Villa Agatha » vient trouver Samson, celui-ci peine à accorder du crédit à ses propos. La vieille dame, charmante mais visiblement confuse, prétend que des objets de valeur sont dérobés aux pensionnaires — dont son précieux pilulier en or — et qu’« une femme » cherche à leur nuire. Cette femme, c’est Irina, la nouvelle directrice de la résidence, une jeune réfugiée venue d’Europe de l’Est, toute désignée pour devenir le bouc émissaire idéal. D’abord sceptique, Samson change d’avis lorsque la vieille dame meurt dans ce qui ressemble à un accident. L’affaire devient personnelle : son père, Joseph, vit lui aussi à la Villa Agatha et lui confie avoir remarqué d’étranges événements. Aidé de Lila, experte en informatique, Samson met en place un système de surveillance clandestin pour percer le mystère. Mais les deux enquêteurs découvrent rapidement que chaque résident semble cacher un secret… et que derrière les murs feutrés de la Villa Agatha, un danger bien réel rôde. D’autant plus urgent pour Samson de découvrir la vérité : tout porte à croire que la prochaine victime pourrait bien être son père.

« Tel épris (ira se faire pendre) » : Entre Samson et Lila, la tempête est passée et leur duo n’a jamais été aussi efficace depuis que Lila est devenue l’associée de l’agence d’enquêtes de Samson. Leur nouvelle mission, confiée par Mathilde Banier — l’ex-belle-mère de Lila — semble d’abord anodine : découvrir ce que cache Bernard, le mari de Mathilde et banquier respecté du village. Mais l’affaire prend une tournure dramatique lorsque Samson est accusé de meurtre, réveillant les démons de son passé et menaçant d’entraîner son filleul Nathan dans la tourmente. Poussée par son courage et sa détermination, Lila devra plonger dans les zones d’ombre de son partenaire pour le sauver, tandis qu’un ennemi invisible semble décidé à le faire tomber. À Dorvoix, sous les apparences paisibles du village, se tissent des intrigues bien plus sombres qu’il n’y paraît : une enquête haletante où chaque vérité dévoilée risque de se révéler plus dévastatrice encore que le mensonge.



Casting : interprètes et personnages

Avec Arié Elmaleh (Samson), Sophie de Furst (Lila), Gaelle Bona (Sidonie), Marius Colucci (Alban), Baya Rehaz (Manon), Michel Jonasz (Joseph)…