13h15 le dimanche du 2 novembre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 2 novembre 2025 : le sommaire aujourd'hui





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2







« 13h15 le dimanche » du 2 novembre 2025 : Le rapt du petit Peugeot

Le magazine revient sur un fait divers aujourd’hui tombé dans l’oubli, mais qui avait bouleversé la France des années 1960 : l’enlèvement d’Éric Peugeot, le petit-fils du grand industriel de l’automobile française. Si l’enfant est rapidement retrouvé sain et sauf, l’affaire donnera lieu à une traque acharnée pour identifier les ravisseurs.

Le 12 avril 1960, alors qu’il joue au parc du golf de Saint-Cloud avec son frère, Éric Peugeot, âgé de quatre ans, disparaît. Les ravisseurs exigent une rançon de 50 millions d’anciens francs pour sa libération. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, fait la une de la presse et bouleverse l’opinion publique. Deux jours plus tard, l’enfant est retrouvé indemne, mais l’enquête ne fait que commencer.



À une époque où les enlèvements sont rares en France — contrairement aux États-Unis — la police se trouve face à une affaire hors du commun. Qui a osé s’en prendre à l’héritier du constructeur automobile ? La pègre ? Un déséquilibré ? Le commissaire Guy Denis et ses équipes se lancent alors dans une chasse sans relâche pour retrouver les responsables.

Craignant pour la vie de son fils, Roland Peugeot choisit de suivre les instructions des ravisseurs à la lettre. Sans en informer la police, il se rend seul au lieu du rendez-vous, une valise remplie de billets à la main.