Les 12 coups de midi du 2 novembre : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mytérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 2 novembre 2025, 44ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec deux erreurs sur le Coup de Maître, il a remporté 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 2 novembre, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte monter au total de 200.095 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours que deux indices : la photo de fond, la route 163 qui mène à Monument Valley, aux Etats-Unis; et un chapeau de cow-boy. Mais deux nouveaux commencent à apparaitre à droite, difficile de dire de quoi il s’agit !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+