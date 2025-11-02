Star Academy 2025 : le programme de la semaine 3 et du prime du 7 novembre



Publicité





Star Academy du 2 novembre 2025, programme – Quel programme pour la troisième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un troisième prime riche en émotion et l’élimination de Lenny, ils ne sont plus que 15 élèves au château de Dammarie-les-Lys.











Publicité





La semaine des équipes

Et alors que les évaluations auront lieu lundi pour tout le monde, Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le vendredi 3 novembre.

Grande nouveauté cette saison, il s’agit de la semaine des équipes ! Les académiciens vont être divisés en 3 équipes, avec un chef d’équipe à chaque fois. Léa, qui a remporté le face à face lors du prime, sera cheffe d’équipe. Les autres seront tirés au sort.

Lors des évaluations de lundi, c’est en équipes qu’ils vont passer devant les professeurs. La meilleure équipe sera tranquille tandis que les deux autres seront en danger et devront s’affronter sur le prime ! Ils seront donc 10 élèves en danger vendredi soir mais un seul sera éliminé. Il n’y aura pas de nominations classiques, on saura plus tard comment se déroulera l’élimination.



Publicité





Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette seconde semaine a été affiché au château.

Rendez-vous cet après-midi à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.