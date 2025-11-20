

Publicité





20h30 le dimanche du 16 novembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 16 novembre 2025 : les invités

On a, à plusieurs reprises, évoqué Jean-Louis Borloo comme potentiel Premier ministre, malgré son retrait de la vie politique depuis des années. Pourtant, en pleine période de crise, il livre un diagnostic et avance des pistes pour réformer la France. C’est l’entretien à ne pas manquer cette semaine.

De son côté, Lena Situations, figure incontournable de l’influence, réfléchit au rapport qu’elle entretient avec ce miroir numérique et ses millions d’abonnés. À l’occasion de la sortie de son second livre, Encore mieux, elle se confronte à son propre écran.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV