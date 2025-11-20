

Publicité





20h30 le dimanche du 30 novembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 30 novembre 2025 : les invités

🎤 Aya Nakamura – La chanteuse francophone la plus écoutée au monde vient présenter son nouvel album Destinée. Sous la nef du musée d’Orsay, elle répond aux questions de Laurent Delahousse : c’est la rencontre de la semaine.

🎬 Camille Cottin – Entre son nouveau film Les enfants vont bien, le tournage de Dix pour cent en version grand format et la présidence de la prochaine cérémonie des César, l’actrice est Face à l’écran.



Publicité





🎵 Santa – À une semaine du Téléthon, dont elle est la marraine, elle offrira une version inédite de Popcorn salé en live dans 20h30 le dimanche.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV