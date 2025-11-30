Les mystères de l’amour du 30 novembre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 15 saison 37 en avance)



Les mystères de l’amour du 30 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 15 de la saison 37 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les Mystères de l’amour » revient avec un épisode inédit. Découvrez dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend dans cette nouvelle aventure : il s’agit du 15e épisode de la saison 37, intitulé « Triste constatation »..





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 30 novembre 2025 – résumé de l’épisode 15 saison 37 « Contrat abusif »

Jimmy révèle à Kevin la vraie nature de la relation entre Victor et Aurélie. Le docteur Higgins et Eve rentrent de vacances et retrouvent Laly ainsi que la Fondation, où une énorme surprise les attend. De son côté, Jean-Nico confie à Jeanne que Lisa rencontre de graves difficultés avec un certain Henri, ce qui pourrait expliquer sa disparition. Et quelques jours après Hélène, c’est au tour d’Ingrid d’arriver à Love Island.

Les mystères de l’amour du 30 novembre – extrait vidéo de l’épisode

vidéo à venir



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.