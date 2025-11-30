Ici Tout Commence spoilers : Ninon change, Clotilde surprise, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 19 décembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend mi-décembre dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Ninon change sa façon de faire avec Pénélope alors que le mariage de Bérénice et Carla approche à grand pas et que les derniers préparatifs vont bon train. Teyssier va-t-il louper le mariage de sa belle soeur ou sera-t-il revenu à temps ?

A l’institut, Clotilde est surprise tandis que Coline se ferme. Que cache la fille d’Angèle ? Et au Double A, Anouk se sent pousser des ailes.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 (épisode 1327) : Face à ses amis, Coline se ferme comme une huître. Avec Pénélope, Ninon rectifie le tir. Pour sa part, Loup tient une piste.



Mardi 16 décembre 2025 (épisode 1328) : A L’institut, Bérénice se range dans le camp de Gaspard. En service, Anouk se sent pousser des ailes. De son côté, Jude tombe en panne.

Mercredi 17 décembre 2025 (épisode 1329) : Face à Gaspard et Bérénice, César campe sur ses positions. Lors d’un test, Bianca et Loup sortent le grand jeu.

Jeudi 18 décembre 2025 (épisode 1330) : En cuisine, César fait du plat. Pour Bérénice, Constance s’arme de courage. À l’Atelier, Zoé remet les pendules à l’heure.

Vendredi 19 décembre 2025 (épisode 1331) : A L’institut, Clotilde accuse réception. Aux préparatifs du mariage, Charlotte n’en fait qu’à sa tête. De son côté, Alice va à la pêche.

