

Publicité





66 minutes du 2 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 2 novembre 2025, sommaire

🔵 Qui arrêtera l’invasion du poisson géant ?

Mesurant plus de deux mètres pour une centaine de kilos, avec une gueule à faire frémir, le silure s’impose dans nos rivières et inquiète les pêcheurs. Ce redoutable prédateur d’eau douce, soupçonné de tout dévorer sur son passage, fascine autant qu’il effraie. Monstre de foire ou véritable menace ? Entre mythes fluviaux et récits de baigneurs attaqués, cette créature énigmatique garde encore bien des mystères.

🔵 Arnaque à la serrure : il a brisé la loi du silence

Un serrurier a eu le courage de révéler les dérives de son métier : tarifs abusifs, pratiques douteuses, exploitation des situations d’urgence… Certains n’hésitent pas à réclamer plusieurs centaines d’euros pour une simple porte claquée. Dans ce milieu dominé par la loi du silence, son témoignage fait trembler les consciences — et lui vaut des menaces. Un secteur où plus de 60 % des professionnels seraient hors la loi.



Publicité





🔵 Lavomatic : qu’attendez-vous pour faire fortune ?

Un local, quelques machines et aucun salarié : la recette d’un succès assuré. Les laveries automatiques connaissent un véritable boom. Fréquentation en hausse, rentabilité record, concepts modernes et services connectés… Ce business propre et autonome attire de plus en plus d’investisseurs. Enquête sur un secteur en pleine expansion.

🔵 Salem, capitale mondiale d’Halloween

Chaque mois d’octobre, Salem se métamorphose en décor de film d’horreur. Sorcières, cérémonies mystiques, rues bondées de créatures effrayantes… Plus d’un million et demi de visiteurs, dont de nombreux Français, s’y rendent pour vivre la plus spectaculaire des fêtes d’Halloween. Frissons garantis — et belles retombées pour les commerçants locaux.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Les nouveaux aventuriers des supers buffets

Buffets XXL, libre-service illimité, plats à la chaîne… le buffet à volonté s’impose aujourd’hui comme un immense terrain de jeu pour une nouvelle génération d’entrepreneurs. Leur credo : offrir toujours plus de choix sans faire grimper la note. Et pour atteindre cet équilibre, aucune stratégie n’est écartée.

Produits standardisés, portions calculées au gramme près, circuits d’approvisionnement ultra-optimisés : tout est minutieusement pensé. Certains vont encore plus loin avec des animations spectaculaires, des décors grandioses ou des plats préparés minute sur plaque chauffante. Leur but ? Éblouir le client dès l’entrée tout en maintenant une rentabilité exemplaire.

Quasiment inexistents il y a dix ans, ces buffets se sont multipliés à travers la France, avec près de 5 000 établissements recensés. À l’origine du phénomène, des restaurateurs chinois visionnaires, rejoints aujourd’hui par de jeunes Français audacieux comme Éloi Spinnler, décidés à dépoussiérer le concept. Car dans ce business de l’abondance, l’ingrédient essentiel du succès reste l’audace.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.