Un dimanche à la campagne du 2 novembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Par /

Un dimanche à la campagne du 2 novembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !


Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

Capture FTV


Un dimanche à la campagne du 2 novembre 2025 : sommaire et invités

Cet après-midi, « Un dimanche à la campagne » revient avec un numéro inédit. Loin du tumulte médiatique, Frédéric Lopez accueille la cheffe Stéphanie Le Quellec, le romancier Olivier Norek et le chanteur Bénabar pour un week-end placé sous le signe du partage et de la sincérité.

Entre émotion, rires et confidences, les invités se livrent comme jamais dans ce rendez-vous chaleureux et intemporel.


Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 2 novembre 2025

