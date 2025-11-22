Arnaques du 22 novembre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6



Arnaques du 22 novembre 2025 – Ce samedi soir sur M6 Julien Courbet vous propose une redffusion de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 22 novembre 2025 : le sommaire

La guerre est déclarée entre voisins

Dans un village pourtant paisible, Danielle et Romain sont en conflit à propos d’un simple droit de passage. Cris, insultes… la tension est telle qu’ils en sont venus aux mains. Qui a raison, qui a tort ? Le village, lui, a déjà choisi son camp.

« Il m’attaque avec ses déchets »

En Normandie, Amélie et Lorenzo vivent un enfer : leur jardin s’est transformé en véritable décharge. Jouets cassés, meubles abandonnés, nourriture pourrie… Les détritus s’amoncellent. Le couple accuse son voisin de jeter régulièrement ses ordures chez eux. Mais l’intéressé nie en bloc et renvoie même la faute : selon lui, ce seraient Amélie et Lorenzo qui rempliraient eux-mêmes leur terrain pour l’accuser à tort. Les insultes volent, la situation dégénère et une question demeure : qui se débarrasse réellement de ses déchets chez l’autre ? L’équipe d’« Arnaques ! » a décidé d’en avoir le cœur net.



Trop de bruit : les cloches des vaches dans le viseur

En Mayenne, un nouveau conflit oppose des riverains. En cause : le tintement jugé trop bruyant des cloches des vaches. Excédé, l’éleveur a même reçu des menaces de mort. Là encore, l’équipe d’« Arnaques ! » intervient pour tenter d’apaiser les tensions liées à ces nuisances sonores.

Des voisins pourront-ils enfin s’entendre ?

Il y a quinze ans, Gaëlle s’est installée dans un petit village du Cantal, persuadée d’y trouver la tranquillité. Mais son voisin a dressé des palissades devant ses fenêtres et installé des caméras pour la surveiller. Depuis, les insultes fusent quotidiennement.

Chez Isabelle, le climat n’est pas meilleur. À la tête d’une vaste ménagerie — cinquante poules, un chien, deux canards, trois ânes — elle excède ses voisins, Michel et Patricia, qui en ont assez de voir les animaux envahir leur propriété. Isabelle a alors installé une clôture… qui mord sur le terrain voisin. Résultat : la situation est explosive et les échanges sont devenus impossibles.