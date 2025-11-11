Ça commence aujourd’hui du 11 novembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 11 novembre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Ça commence aujourd’hui du 11 novembre 2025 à 13h55 : « Brad Pitt, David Hallyday, Patrick Bruel : une fausse célébrité les a manipulées » (rediffusion)

Les trois témoins que reçoit Faustine Bollaert pensaient vivre une belle histoire d’amour avec des célébrités. En réalité, ils sont tombés dans le piège d’escrocs sans scrupules.

En 2022, alors que Nathalie traversait une période de solitude, elle reçoit un message de l’assistante de Patrick Bruel, lui proposant un abonnement réservé aux fans. Admiratrice de longue date, Nathalie n’a pas douté un instant. Très vite, elle échange directement avec un faux Patrick Bruel, qui prétend rencontrer des difficultés financières. Par amour et confiance, elle finit par lui envoyer toutes ses économies.



Anne, de son côté, a cru pendant des mois entretenir une relation avec Brad Pitt. Fragile après son divorce, elle s’est confiée à celui qu’elle pensait être la star hollywoodienne. Peu à peu, le faux Brad Pitt lui demande de l’argent. Bilan : 830 000 euros envolés. Raillée dans les médias, Anne témoigne aujourd’hui pour rappeler que personne n’est à l’abri d’une telle manipulation.

En mai 2020, Roselyne reçoit sur Instagram un message d’un compte officiel au nom de David Hallyday. Admiratrice de toujours, elle accepte de discuter avec lui. L’échange devient intime, puis l’escroc lui réclame de l’argent. Au fil des trois années suivantes, Roselyne lui verse toutes ses économies, persuadée de soutenir le véritable chanteur.

Et à 15h : « Coma : il nous raconte leur étrange voyage » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille aujourd’hui des témoins qui ont vécu une expérience de mort imminente pendant un coma. Des instants bouleversants, gravés à jamais dans leur mémoire.

En 2004, Patricia devait subir une simple intervention chirurgicale. Mais tout a basculé : victime de deux arrêts cardiaques, elle a été plongée dans un coma artificiel durant cinq jours. Durant cette période, elle raconte avoir quitté son corps, traversé un autre univers, ressenti une paix absolue et un amour inconditionnel.

En 2009, Sébastien est victime d’un terrible accident de la route avec un poids lourd. Plongé dans le coma pendant quinze jours, son cœur s’arrête quelques instants. Le temps d’une parenthèse hors du réel, il vit lui aussi une expérience de mort imminente qu’il n’oubliera jamais.

