« Passion Noël » : votre téléfilm de Noël ce 11 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Passion Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 11 novembre 2025 – Ce mardi après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Passion Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Passion Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Andie a été engagée par la famille Parker pour leur organiser un Noël de rêve. C’est son métier : elle a repris Passion Noël, l’entreprise fondée par sa mère. Elle espère profiter de cette mission pour convaincre Monsieur Parker d’investir dans un projet de développement pour son entreprise. Mais les choses ne se passent pas comme prévu : bloqués à la montagne, les Parker ne peuvent pas profiter du magnifique Noël qu’Andie a préparé.



La maison n’est pourtant pas vide : Mason, l’intendant et homme à tout faire de la famille, veille sur les lieux. Bricoleur hors pair mais allergique à la magie de Noël, il se heurte rapidement à Andie, encore marquée par le deuil de sa mère. Leur rencontre démarre sur une note tendue…

Pourtant, entre malentendus, tendresse naissante et un peu d’aide de leurs amis, la magie de Noël pourrait bien opérer. Car au pied du sapin, les attend peut-être le plus beau des cadeaux : l’amour.

Avec : Greg Grunberg (Darren), Jennifer Love Hewitt (Andie), Kristin Chenoweth (Mimi), Brian Hallisay (Mason)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Noël au château enchanté ».

« Noël au château enchanté » : l’histoire et le casting

Brooke et Margot partent en Irlande sur les traces de la famille de leur père récemment décédé. Au cours de leur voyage, elles font la connaissance d’Aiden, le comte de Glaslough et propriétaire du majestueux Castle Hart. Pour se rapprocher de lui, elles prétendent appartenir à une célèbre agence événementielle et acceptent d’organiser le prestigieux gala de Noël du château. Mais leur supercherie ne tarde pas à les rattraper…

Avec : Lacey Chabert (Brooke Bennett), Stuart Townsend (Aiden Hart), Ali Hardiman (Margot Bennett), Kate O’Toole (La duchesse d’Abercorn)