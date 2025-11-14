

Ça commence aujourd'hui du 14 novembre 2025, le sommaire





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 14 novembre 2025 à 13h55 : « Leurs derniers jours auront été les plus beaux » (inédit)

Dans ce numéro, des personnes viennent témoigner de ces instants précieux — ceux où, face à l’inéluctable, elles ont choisi de transformer l’adieu en moment de beauté. Elles racontent comment, dans les derniers jours, elles ont trouvé la paix, la tendresse, la réconciliation, les actes d’amour ou la transmission — et comment ces jours-là ont résonné comme les plus beaux de leur vie.

Et à 15h : « C’est pendant la grossesse que leur conjoint est devenu violent » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit aujourd’hui deux femmes victimes de violences conjugales survenues pendant leur grossesse, un moment pourtant clé pour repérer ces maltraitances qui débutent souvent dès l’annonce de l’attente d’un enfant. Marie-Christine, qui croyait avoir trouvé le bonheur à 23 ans, voit son mari lever la main sur elle le jour même où, après six ans de PMA, elle tombe enfin enceinte, inaugurant une longue descente aux enfers qui se poursuivra bien après la naissance de leur fille. Sandrine, elle, est frappée six semaines après le début de sa grossesse et vivra des années sous les coups de l’homme avec lequel elle aura trois enfants, avant de trouver la force de porter plainte une seconde fois le jour de ses 30 ans et d’obtenir sa condamnation. Vingt-et-un ans après les premiers coups, elle publie À eux d’avoir honte pour tendre la main à celles qui subissent encore ces violences.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.