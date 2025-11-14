« Notre histoire de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 14 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Notre histoire de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 14 novembre 2025 – Ce vendredi après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Notre histoire de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Notre histoire de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Quelques jours avant Noël, Chris rencontre pour la première fois ses futurs beaux-parents, alors que sa compagne est absente. Accueilli chaleureusement, il y découvre la touchante et merveilleuse histoire de leur rencontre, survenue dix ans plus tôt.



Avec : Nikki Deloach (Nell), Warren Christie (Dave), Sydney Scotia (Joanna), Gavin Langelo (Chris)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « L’âme sœur de Noël ».

« L’âme sœur de Noël » : l’histoire et le casting

Jennifer, vétérinaire spécialisée dans les phoques, est appelée en renfort par sa meilleure amie Candice, directrice du centre de soins pour animaux marins de Mystic. Venue assurer un remplacement, elle y noue de nouveaux liens et retrouve Sawyer, le frère de Candice, avec qui elle avait vécu une histoire dix ans plus tôt.

Avec : Jessy Schram (Jennifer Jones), Chandler Massey (Sawyer Adams), Patti Murin (Candice Adams), Eric Freeman (Peter)