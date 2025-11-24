

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 24 novembre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 24 novembre 2025 à 13h55

sujet non communiqué

Et à 15h : « Cambriolage : ils ont eu la peur de leur vie » (rediffusion)

Le home-jacking désigne un vol commis au domicile en présence des occupants, de jour comme de nuit ; 515 faits ont été signalés aux autorités en 2023, soit une hausse de 8 % par rapport à 2022, et plusieurs affaires impliquant des personnalités comme Kim Kardashian ou Bruno Guillon ont contribué à sensibiliser l’opinion sur ces cambriolages souvent violents. Il y a huit ans, Rhizlaine et sa famille en ont été victimes lorsqu’un dimanche soir trois hommes cagoulés et armés ont fait irruption chez eux, les rouant de coups et les ligotant. Maude, elle, a subi un vol à main armée dans son jardin alors qu’elle montait dans sa voiture, ses agresseurs la menaçant au couteau avant de l’attacher dans sa maison pour fouiller les lieux. Quant à Emmanuel, il est tombé sur deux faux gendarmes à son retour d’une promenade tardive, une embuscade destinée à s’introduire chez lui.



Publicité





Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.