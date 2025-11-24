« Une nouvelle étoile pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 24 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Une nouvelle étoile pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 24 novembre 2025 – Pour bien commencer la semaine, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Une nouvelle étoile pour Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Une nouvelle étoile pour Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Après une altercation très médiatisée avec un vendeur, l’actrice Abby Fontaine décide de prendre du recul et de passer les fêtes de Noël dans le Vermont. Comme tous les hôtels affichent complet, elle n’a d’autre choix que de loger dans une petite auberge. Le gérant, un veuf débordé, s’efforce d’y maintenir l’activité tout en préparant un spectacle de Noël avec les enfants du coin. Touchée par sa situation, Abby lui offre son aide, et peu à peu, un lien profond se noue entre eux…



Publicité





Avec : Brooke D’Orsay (Abby), John Brotherton (Nick), Isla Verot (Lucy), Amanda Austin (Zoey)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un Noël presque royal ! ».

« Un Noël presque royal ! » : l’histoire et le casting

Charlotte Collins, journaliste pour un site people, doit décrocher une interview du comte de Sorhagen — mystérieusement absent de la vie publique depuis l’adolescence — afin d’obtenir une augmentation. En arrivant sur place, elle confond Adam, le jardinier, avec le comte. Pour éviter de révéaler que ce dernier n’existe plus, le conseil royal demande alors à Adam d’endosser son identité. Le subterfuge fonctionne : Charlotte, qui prétend elle-même travailler pour un magazine prestigieux, et le faux comte passent beaucoup de temps ensemble, notamment lors d’une réunion consacrée à l’organisation du bal. Tous deux y proposent d’en ouvrir l’accès au public, mais leur suggestion est rejetée. Pendant ce temps, le patron de Charlotte presse pour obtenir l’article coûte que coûte, poussant le conseil royal à prolonger encore la supercherie.

Avec : Brooke D’Orsay (Charlotte Collins), Will Kemp (Adam Pedersen), Taylor Love (Kirsten), Michael Hough (Jensen)