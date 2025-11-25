« Chantons sous la neige » : votre téléfilm de Noël ce 25 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Chantons sous la neige » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 25 novembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Chantons sous la neige ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Chantons sous la neige » : l’histoire, le casting (inédit)

Violette, une jeune femme originaire de province, débarque à New York pour une tournée sur laquelle elle a été engagée comme chanteuse. Mais à son arrivée, elle découvre que les producteurs ont annulé le projet. Sans emploi ni endroit où vivre, elle se tourne alors vers Hazel, une amie de longue date de sa famille. À la tête du cabaret « Chez Fiore », Hazel accueille et soutient de nombreux jeunes talents…



Avec : Ginna Claire Mason (Violette), Jordan Litz (Alex), Charlotte d’Amboise (Hazel), Gino F. Anania (Brad)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Un Noël magique à New York ».

« Un Noël magique à New York » : l’histoire et le casting

Daniel travaille dans une agence de publicité lorsqu’il prend conscience qu’il éprouve peut-être des sentiments pour sa meilleure amie, Tanya, avec qui il passe Noël chaque année. Mais cette fois, les choses se compliquent : Tanya sort désormais avec un certain Cliff.

Pendant ce temps, Elise et son amie Bonnie animent chacune leur propre podcast. Alors qu’elles enregistrent ensemble une émission spéciale pour les fêtes, Daniel les appelle pour demander des conseils. L’appel tourne au désastre, mais Janice, la patronne d’Elise, y voit une opportunité : elle lui demande de créer un podcast destiné à aider Daniel à reconquérir le cœur de Tanya et à leur offrir un Noël inoubliable à New York.

Très vite, un triangle amoureux se dessine…

Avec : Kalinka Petrie (Elise Hanneman), Fuad Ahmed (Daniel Khan), Samantha Brown (Tanya Schultz), Maria Ricossa (Patty Schultz)