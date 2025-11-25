

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 25 novembre 2025, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 25 novembre 2025 à 13h55 « Violences faites aux jeunes femmes »

Dans ce numéro inédit de Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert met en lumière les violences faites aux jeunes femmes à travers des témoignages forts et bouleversants. Des victimes et leurs proches racontent leur parcours, les alertes ignorées, et le long chemin vers la reconstruction. Une émission essentielle pour comprendre, sensibiliser et rappeler l’urgence d’agir.

Et à 15h : « Féminicides : elles avaient pourtant porté plainte » (rediffusion)

Dans ce numéro, Faustine Bollaert donne la parole à deux familles confrontées à l’horreur du féminicide. Le 27 mai 2019, Nathalie, la sœur de Nicolas, a été enlevée, séquestrée puis assassinée par son ex-compagnon. Malgré deux mains courantes et une plainte, aucune mesure de protection n’avait été mise en place, alors qu’elle était épiée et harcelée. Le 17 avril 2010, Ahlam, la sœur de Hager, a perdu la vie, tuée par son mari. La veille du drame, elle avait tenté de porter plainte, mais le policier présent avait refusé d’enregistrer sa démarche.

Une émission nécessaire pour que ces tragédies ne se reproduisent plus.



Publicité





Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.