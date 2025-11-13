Plus belle la vie spoiler : qui a tué Chabrol ? La police fait une découverte capitale ! (14 novembre 2025)

Qui a tué Chabrol dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». On peut déjà vous révéler que demain, dans l’épisode du vendredi 14 novembre, la police démarre son enquête et va déjà faire des découvertes importantes !


Plus belle la vie spoiler : qui a tué Chabrol ? La police fait une découverte capitale ! (14 novembre 2025)
A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une disparition, Louis ruse, les résumés jusqu'au 28 novembre 2025

Chez Chabrol, Ariane et Jean-Paul découvrent la somme de 30.000 euros en liquide. Et non seulement Barbara a laissé des traces d’effraction sur la serrure, mais un voisin affirme avoir vu deux jeunes femmes sortir de chez lui et retrouver un homme qui les attendait à l’extérieur !

Plus tard, et alors que Jean-Paul a découvert que les données du bracelet électronique de Louis Robbie ont été effacées, il va inspecter sa voiture VTC avec Ariane. Là, c’est le choc : la voiture de Louis a des traces de choc à l’avant ! Jean-Paul appelle Patrick, ils vont arrêter Louis pour le meurtre de Chabrol !


