Plus belle la vie spoiler : qui a enlevé Louis ? Réponse ! (22 novembre 2025)

Louis a été enlevé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Vous voulez déjà savoir qui est derrière son enlèvement ? Alors on peut déjà vous révéler quand dans l’épisode du lundi 24 novembre, Louis est séquestré par… Audrey !


Alors que Thomas retrouve Jennifer par hasard dans un autre quartier de Marseille, il l’informe qu’elle est recherchée par la police mais elle esquive. Elle a trouvé un studio, une location saisonnière, et refuse de revenir au Mistral.

Pendant ce temps là, Barbara voit sa garde à vue levée et Ariane l’informe de la disparition de Louis depuis vendredi. Son bracelet n’émet plus, la police pense qu’il est en cavale. Mais alors que sa carte bleue a été utilisée, le commerçant explique qu’il s’agissait de « sa femme »… Il décrit une femme blonde. La police pense évidemment à Jennifer mais c’est bien Audrey qui retrouve Louis dans l’appartement où elle le séquestre ! Elle s’est persuadée qu’ils vivent une histoire et l’appelle « Mon amour » ! Il est attaché au lit par les deux poignets et les deux pieds !


