Demain Nous Appartient du 18 novembre : le secret de Délia découvert (résumé + vidéo épisode 2076 en avance)

Demain nous appartient du 18 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2076 de DNA – La police va découvrir que Délia est en réalité Emilie Colin ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Philippine et Victor comptent racheter le Spoon !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 18 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2076

Au commissariat, Judith confie à Karim qu’Émilie Colin travaille sous une fausse identité aux Halles. Elle lui montre la photo de l’avis de recherche, identique à celle de Délia, et souligne son absence tout le week-end. Karim minimise, mais il découvre — grâce à Damien — que Délia est bien Émilie Colin. Témoin d’une tentative d’enlèvement à Paris, elle s’est interposée ; un passant est mort et l’agresseur, Wilfried, a échappé à la police faute de preuves suffisantes. Aujourd’hui libre sous contrôle judiciaire, il reste dangereux, et Karim craint qu’Émilie et ses filles soient en danger.

Roxane confirme qu’Émilie est partie au Népal avant de revenir à Sète sous une fausse identité. Inquiet, Karim se rend chez les Colin avec Sara, mais la maison est vide. Au même moment, il apprend que Wilfried ne s’est pas présenté à son contrôle judiciaire… parce qu’il roule justement vers Sète, cherchant les Halles. Au lycée, Jordan, Judith et Violette s’inquiètent : les sœurs Colin manquent les cours pour la première fois. Erica assure que leur parrain l’a prévenue qu’elles étaient malades. Le soir, au Spoon, le trio fait le point. Ils laissent Violette seule un moment, et Bastien la rejoint en pensant qu’elle profite de la situation pour se rapprocher de Jordan. Pendant ce temps, Karim retrouve discrètement Luc et Émilie.



De son côté, Charles confirme à Victor qu’il est prêt à travailler pour lui et que sa rupture avec Valentine simplifie les choses. Il va ensuite demander des explications à celle-ci, puis elle annonce sa séparation à Bart, qui découvre que le propriétaire du Spoon essaie de le contacter. Plus tard, Victor et Philippine révèlent à Charles leur projet de racheter le Spoon.

Enfin, Gabriel reçoit ses résultats de fertilité et est sous le choc. Il ment à Soraya, prétendant qu’ils n’ont rien reçu. Lors de l’apéro avec Romain, son malaise et ses remarques maladroites créent une ambiance pesante.

VIDÉO Demain nous appartient du 18 novembre- extrait de l’épisode

