Plus Belle La Vie du 18 novembre 2025 : Barbara va trop loin, Apolline se braque (résumé + extrait vidéo épisode 466 en avance)

Plus belle la vie du 18 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 466 de PBLV – Les choses vont mal tourner pour Barbara cet après-miidi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle va découvrir que c’est sa voiture qui a servi à tuer Chabrol et elle va aller beaucoup trop loin…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 novembre 2025 – résumé de l’épisode 466

Au Pavillon des Fleurs, Ariane et Jean-Paul interrogent Luna. Elle raconte qu’elle avait rendez-vous mercredi avec Chabrol au service pénitentiaire pour une détenue dont le bracelet posait problème. Jean-Paul lui annonce que, pile à ce moment-là, un fichier sur Louis Robbie a été effacé. Luna affirme avoir pris un café avec Chabrol devant témoins, et qu’au moment du meurtre elle animait un coaching, également attesté. Ariane lui demande de ne pas quitter Marseille, tandis que Jean-Paul évoque Yanis Kiros, qu’elle a renversé. Luna maintient que c’était un accident et ne voit pas le lien. Jean-Paul interroge ensuite Lisa Saramon, qui confirme leur rendez-vous au service pénitentiaire et l’alibi de Luna. Sitôt seul, elle prévient Luna qu’elle a tout dit.

Barbara informe Louis que Luna est soupçonnée de la suppression des données et du meurtre. Louis craint que la police ne croie pas à une coïncidence. Il propose qu’ils partent après avoir laissé une lettre d’aveux pour innocenter Luna, mais Barbara se sent mal ; il lui dit qu’il attendra qu’elle soit prête.



À la résidence, Apolline retrouve Nisma, dégustant des madeleines à la rose qui ravivent des souvenirs d’enfance. Elle évoque pour la première fois sa mère puis s’éclipse. Plus tard, Apolline rend visite à Léa sans rendez-vous pour lui annoncer qu’elle change de médecin : elle la trouve trop intrusive. Léa pense que ses crises d’angoisse récentes sont révélatrices. Apolline lâche que sa mère ne l’a jamais aimée. Plus tard, au cabinet, Babeth répare la robe de Léa avec un kit de suture. Léa la remercie pour son soutien. Pendant ce temps, Apolline pleure dans sa chambre en mangeant des madeleines à la rose.

Jean-Paul rejoint Ariane : elle estime que les témoins de Luna sont crédibles et qu’il faut creuser les magouilles de Chabrol. Elle se charge de la mystérieuse voiture noire. Pendant ce temps là, Jennifer retrouve Barbara : elle a reçu une contravention et veut savoir si Barbara a utilisé la voiture. Non, mais Jennifer ne retrouve plus les clés. Barbara va chercher le double et dans son garage, elle découvre sa voiture accidentée, couverte de sang !

Au commissariat, Jean-Paul confirme que Chabrol faisait chanter des détenus. Charlotte identifie la voiture suspecte : une Clio. Jean-Paul pense à celle de Barbara. Au même moment, Barbara, en bord de mer, incendie sa voiture…

VIDÉO Plus belle la vie du 18 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

