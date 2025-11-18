Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée ce mardi, qui va apparaitre ? Réponse et explication des indices



C’est l’instant que tous les fans du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » attendent avec impatience : ce mardi midi, la dernière case de l’Étoile mystérieuse va finalement s’envoler ! Et comme Stars-Actu vous le révélait depuis plusieurs semaines, c’est bien Tom Hanks qui apparaîtra sur le célèbre écran.











Il ne reste plus qu’une seule case avant de découvrir le visage de l’acteur mythique. Aujourd’hui, le maître de midi découvrira enfin le portrait de la star américaine, l’un des comédiens les plus populaires de sa génération, récompensé notamment par deux Oscars.

Et les indices disséminés dans l’Étoile ne laissaient plus vraiment de place au doute. Voici leur explication détaillée :

Les indices de l’Étoile mystérieuse

🛣️ La route 163 / Monument Valley

→ Référence directe à « Forrest Gump », lorsque le personnage de Tom Hanks parcourt les États-Unis en courant et s’arrête précisément sur cette route devenue culte.



🤠 Le chapeau de cow-boy

→ Clin d’œil à Woody, le cow-boy auquel Tom Hanks prête sa voix dans la saga Toy Story.

🗿 Le buste d’Aphrodite

→ Symbole de beauté et d’amour, évoquant les comédies romantiques emblématiques de l’acteur : « Nuits blanches à Seattle » et « Vous avez un message ».

✈️ L’avion de ligne

→ Une évidence pour « Sully », où Tom Hanks incarne le pilote Chesley Sullenberger, héros de l’amerrissage d’urgence sur l’Hudson.

🐟 Le poisson et la noix de coco

→ Référence au film culte « Seul au monde » », dans lequel son personnage doit pêcher, cuisiner du poisson et survivre seul sur une île déserte.

🪂 Le parachutiste

→ Double référence : d’un côté « Il faut sauver le soldat Ryan », film de guerre dans lequel l’acteur tient un rôle majeur ; de l’autre Toy Story.

🌙 La lune

→ Clin d’œil à « Apollo 13 », le film spatial où Tom Hanks joue l’astronaute Jim Lovell.

Tom Hanks rejoindra aujourd’hui la longue liste des personnalités dévoilées dans l’Étoile mystérieuse. Reste à savoir si Cyprien va rester Maître de Midi et réussir à faire un Coup de Maître pour tenter sa chance !