Demain Nous Appartient du 21 novembre : Jordan sain et sauf, les Colin en grand danger (résumé + vidéo épisode 2079 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 21 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2079 de DNA – Jordan est finalement sain et sauf à l’hôpital ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais Diane, Esmée et leur mère sont en grand danger, Wilfried est sur le point de les retrouver…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 21 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2079

À l’hôpital, Jordan explique à Karim que Wilfried l’a enlevé, attaché et menacé avec une arme dans un bâtiment abandonné. Il a craqué quand Wilfried a évoqué Judith et Violette, puis a réussi à s’enfuir avant d’être recueilli par une dame sur la route. Karim le rassure sur les Colin. De leur côté, Nordine et Sara découvrent la planque vide des Colin, sans trace de violence. Emilie et ses filles sont parties d’elles-mêmes. Sara en informe Karim. Judith et Violette rendent ensuite visite à Jordan, qui culpabilise ; Violette, mal à l’aise face au couple, s’éclipse.

Luc se réveille et murmure “Margelle”, seul indice sur l’endroit où les Colin ont pu aller. Karim et Sara comprennent qu’il s’agit d’un lieu proche et s’y dirigent, ignorant que Wilfried a fait la même découverte grâce au téléphone de Luc. Le soir, Wilfried s’introduit dans la nouvelle planque…



Publicité





À l’hôtel, Sylvain avoue à Bruno que Christelle lui manque mais refuse de s’excuser. Christelle le juge immature et affirme ne jamais s’être sentie aussi libre. Aux Halles, elle repousse ce qu’elle croit être des avances d’Arthur, sans savoir que la serviette avec un numéro n’était pas pour elle. Plus tard, Alex recadre Sylvain sur ses torts. Celui-ci accepte de faire le premier pas et rentre chez lui. Mais en fouillant, il tombe sur la serviette portant le prénom et le numéro d’Arthur…

Au lycée, Bastien ne veut plus aller au paintball à cause de la présence Marceau. Il finit par inviter Violette, qui accepte. Kevin, indisponible, cède sa place à Ellie, ravie que Violette vienne. Sur place, les quatre tentent d’apaiser les tensions, mais Marceau relance les hostilités avec des sous-entendus envers Violette… Bastien rentre ensuite contrarié, laissant Mélody penser que la journée s’est mal passée.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Erica apprend une terrible nouvelle ! (vidéo épisode du 25 novembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 21 novembre- extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.