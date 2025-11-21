Plus Belle La Vie du 21 novembre 2025 : les disparitions de Louis et Jennifer ! (résumé + extrait vidéo épisode 469 en avance)



Plus belle la vie du 21 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 469 de PBLV – La police va finalement soupçonne Jennifer ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, le mail anonyme a été envoyé depuis son téléphone !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 novembre 2025 – résumé de l’épisode 469

Au Mistral, Luna retrouve Jennifer, épuisée après un interrogatoire : la police l’accuse d’avoir envoyé le mail anonyme contre Barbara depuis son téléphone. Jennifer jure qu’on l’a piratée, mais Ariane et Jean-Paul n’y croient pas. Inquiète du regard de Barbara, elle craque, et s’emporte quand Luna évoque ses sentiments pour Louis et semble l’accuser…

Soupçonneuse, Luna demande à Louis de fouiller les affaires de Jennifer. Il refuse… puis s’y rend lui-même tandis qu’elle fouille son sac. Luna découvre une boîte avec la montre de Louis, du parfum, un carnet où Jennifer écrit sur lui et même des photos. Pour elle, Jennifer est obsédée par Louis et pourrait être mêlée à la mort de Chabrol. Elle pense qu’il faut tout remettre à la police.



Au commissariat, Louis apporte la boîte à Ariane. Il assure qu’il ignorait l’obsession de Jennifer. Or celle-ci a disparu : elle n’est pas allée à son travail, elle a pris ses affaires et a laissé ses clés. Ariane commence à croire qu’elle a piégé Barbara, même si la libération de cette dernière reste compliquée. En sortant, Louis est suivi…

Plus tard, Thomas s’inquiète : Louis n’a pas récupéré Yaël à l’école. Son téléphone ne répond pas. On découvre alors que Louis a été enlevé et attaché à un lit. Une femme entre : il est sous le choc…

À côté de ça, Bahram pousse Eric à s’associer avec Laura pour devenir détective ; il finit par créer une carte à leurs deux noms. À la résidence, Noémie taquine Vadim sur ses sentiments… qu’il nie avant de l’embrasser. Babeth diagnostique chez lui une « maladie d’amour ».

VIDÉO Plus belle la vie du 21 novembre 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.