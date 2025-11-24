Plus Belle La Vie du 24 novembre 2025 : Audrey séquestre Louis, Chloé a une idée (résumé + extrait vidéo épisode 470 en avance)



Plus belle la vie du 24 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 470 de PBLV – Louis a disparu, il est séquestré par Audrey cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Chloé a une idée et fait une proposition à Baptiste…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 novembre 2025 – résumé de l’épisode 470

Barbara est libérée, mais Ariane l’avertit que le juge va la mettre en examen pour entrave à la justice après l’incendie de sa voiture. Avant qu’elle parte, Ariane lui annonce que Louis a disparu : son bracelet électronique n’émet plus. Elle pense qu’il est en cavale, ce que Barbara refuse de croire. Chez elle, Barbara retrouve Thomas et constate qu’un des faux passeports manque : celui de Louis. Thomas n’a plus de nouvelles depuis vendredi et suppose qu’il est parti pour détourner l’attention, mais Barbara n’y croit pas.

Plus tard, Thomas croise Jennifer dans un autre quartier. Elle dit avoir trouvé un petit studio et reproche à Thomas de ne pas l’avoir soutenue. Il lui annonce que Barbara est sortie et que les policiers la cherchent. De son côté, Jean-Paul interroge un témoin : la carte de Louis a été utilisée par une femme blonde. Il hésite en voyant la photo de Jennifer.



Pendant ce temps, Louis est séquestré. Il tente de se libérer lorsqu’Audrey arrive. Elle l’appelle « mon amour », critique Barbara et parle de leur vie future, convaincue qu’ils seront heureux ensemble…

Au Mistral, Chloé passe du temps avec Elena sous l’œil de Luna et de la responsable de la famille d’accueil. Cette dernière lui reproche de donner de faux espoirs. Blanche conseille ensuite à Chloé d’envisager une colocation. Plus tard, Chloé propose à Baptiste de visiter une maison pour faire une colocation. Ils jouent les couples devant le propriétaire ; Baptiste propose de faire les travaux contre une remise.

Aya et Nisma félicitent Apolline pour son concours, mais elle semble triste. Seule, elle tente de joindre sa mère pour lui annoncer la nouvelle, sans succès. Au Mistral, Aya et Nisma sont avec Apolline, mais celle-ci est obsédée par son téléphone. Après avoir découvert que le numéro de sa mère n’est plus attribué, elle supprime son contact.

VIDÉO Plus belle la vie du 24 novembre 2025 – extrait vidéo

