Demain Nous Appartient du 3 novembre : Kévin arrêté, Ellie remet la carte SD à... (résumé + vidéo épisode 2066 en avance)

Demain nous appartient du 3 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2066 de DNA – Kévin est arrêté par la police dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et Ellie va remettre la carte SD à Violette…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 3 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2066

Sara arrête Kevin alors que Benny le dépose au lycée : ses empreintes ont été retrouvées sur les bijoux envoyés anonymement. Damien découvre que celles d’Ellie y figurent aussi. Pour la protéger, Kevin avoue avoir volé les bijoux dans une maison abandonnée afin d’aider financièrement sa famille expulsée. Grâce à Soraya, il s’en sort avec des TIG. Benny lui demande désormais de se concentrer sur le lycée.

Kevin appelle Violette pour annoncer sa libération. En parlant à sa mère, Philippine comprend qu’il est bien l’auteur du vol. Le soir, elle en informe Charles, paniqué à l’idée que la police ait trouvé la carte SD parmi les bijoux. Sa mère pense que non ; ils décident donc de récupérer la carte chez Kevin, ignorant qu’elle est entre les mains d’Ellie. Celle-ci tente de l’utiliser avant de la confier à Violette, qui veut la donner à Roxane pour la formater…



Pendant ce temps, Mona, gênée d’avoir surpris Bastien dans la salle de bain, veut quitter la maison de Georges. Bastien confie à sa mère qu’il a couché avec Violette et ne sait plus comment lui parler. Mélody lui conseille de se livrer. De son côté, Marceau avoue à Violette sa jalousie et ses sentiments, mais elle le rejette. Bastien tente ensuite de parler à Violette, mais Mona interrompt leur conversation. Plus tard, elle annonce à Mélody et Bastien qu’elle rentre chez elle.

À l’hôpital, Chloé soigne Romain, ivre et blessé. Elle en parle ensuite à Noor. Bouleversé par la mort d’Océane, Romain envisage de tout arrêter. Noor le soutient et en parle ensuite à Judith. Elle lui conseille de ne pas s’oublier… En fin de journée, Romain dit vouloir quitter son poste d’ingénieur pour reprendre le café d’Océane. Noor salue cette décision.

VIDÉO Demain nous appartient du 3 novembre- extrait de l’épisode

