Plus Belle La Vie du 3 novembre 2025 : la police fait une nouvelle découverte (résumé + extrait vidéo épisode 455 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 3 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 455 de PBLV – La police va découvrir que Basile a été assassiné cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 novembre 2025 – résumé de l’épisode 455

Gabriel et Léa annoncent aux résidents de la résidence qu’ils ont été exposés à un puissant pesticide diffusé dans l’air. Le produit, à effet neurotoxique, peut provoquer nausées et maux de tête. Tous devront passer une série d’examens médicaux pour s’assurer qu’ils ne présentent aucune séquelle. Sur place, la police scientifique est à l’œuvre. Jean-Paul met la pression sur Charlotte, qui tente de le rassurer : le danger est désormais écarté. Elle révèle que Basile avait utilisé des diffuseurs de parfums pour propager le pesticide toutes les dix minutes. Plusieurs appareils ont déjà été retrouvés dans différentes chambres, mais d’autres pourraient encore s’y cacher.

Pendant ce temps, Mathis retrouve Thomas et lui montre son nouveau sac à dos. Baptiste assure à son père que tout le monde va bien, même s’ils ont eu beaucoup de chance. Mathis devra cependant retarder sa rentrée à la récré à cause des examens médicaux. Thomas propose de repousser la reprise d’un jour, mais Baptiste insiste pour qu’il retourne à l’école. En guise de soutien, Thomas lui offre un cartable ; Mathis rechigne, puis finit par l’accepter.



Publicité





Luna discute avec Barbara de sa vie de couple. Barbara est heureuse, mais regrette que cela ait éloigné Jennifer. Luna lui révèle que Jennifer a un crush au travail. Surprise, Barbara lui confie que Jennifer ne lui a jamais rien dit. Luna précise que l’homme en question est déjà en couple, et que Jennifer n’assume pas ses sentiments.

À l’hôpital, Morgane retrouve Bahram. Elle vient d’être autorisée à sortir et souhaite avoir des nouvelles de sa sœur. Bahram lui explique que Laura est stable mais toujours dans un état préoccupant. Il lui révèle que les draps de Laura étaient imprégnés de pesticide, ce qui explique la gravité de son cas. Elle pourrait garder des séquelles, mais il est encore trop tôt pour le dire. Pendant ce temps là, Idriss et Jean-Paul rejoignent Patrick : ils ont découvert quatre diffuseurs dans les chambres de Laura, Morgane, Vadim et Jules. Patrick leur apprend à son tour que les draps de Laura étaient contaminés. L’enquête reste pleine de zones d’ombre.

De son côté, Djawad surprend Thomas en train de suivre quelqu’un via un GPS. Thomas finit par avouer : il a mis un traceur dans le cartable de Mathis ! Djawad est choqué et lui rappelle que Baptiste ne le prendra pas bien. Peu après, Thomas découvre que Mathis n’est plus à l’école et se précipite sur place. Il tombe sur Baptiste, qui vient de trouver le traceur et explose de colère. Il ordonne à son père d’aller consulter un psy. Thomas finit par admettre qu’il avait aussi caché un autre traceur dans la semelle des baskets de son fils… Finalement, malgré la tension, père et fils se réconcilient et s’enlacent.

Gabriel fait le point avec Idriss et Jean-Paul : aucune autre victime n’est à déplorer en dehors des sœurs Tanguy, de Vadim et de Jules. Au commissariat, Patrick reçoit enfin le rapport d’autopsie de Basile : il a été drogué aux somnifères avant d’être étouffé. Basile a donc été assassiné !…

Au Pavillon des Fleurs, Audrey confie à Luna qu’elle aide Idriss et Louisa à chercher un appartement, mais aussi qu’elle a une cliente amoureuse du compagnon de sa meilleure amie. Luna comprend aussitôt qu’il s’agit de Jennifer, tombée sous le charme de Louis. Audrey réalise qu’elle vient de gaffer… Plus tard, au Mistral, Barbara confronte Jennifer : pourquoi ne pas lui avoir parlé de ce coup de cœur, d’autant plus qu’il s’agit d’un homme du cabinet ? Gênée, Jennifer invente une excuse. Louis les rejoint, préoccupé par l’absence de nouvelles concernant le retrait de son bracelet électronique. Jennifer prétexte une urgence et s’éclipse.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Eric change de cap, Barbara fait une découverte, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 3 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.