Demain Nous Appartient spoiler : Jordan va beaucoup trop loin ! (vidéo épisode du 12 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Jordan va aller beaucoup trop loin dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’avec Judith ils ne peuvent s’empêcher d’enquêter sur Diane et Esmée, dans quelques jours, il va aller jusqu’à fouiller dans le bureau de la proviseure du lycée pour obtenir leur adresse !











Au lycée, Jordan est prêt à tout ! Avec son frère Jack, il se lance dans une mission audacieuse : pénétrer dans le bureau de la proviseure pour dénicher l’adresse des sœurs Colin. Mais alors qu’ils mettent leur plan à exécution, la proviseure s’approche dangereusement de son bureau… Heureusement, Jack improvise une excuse rocambolesque pour détourner son attention et laisser à Jordan le temps de sortir !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2073 du 12 novembre 2025 : Jordan dérape

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.