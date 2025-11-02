Demain Nous Appartient spoiler : Judith et Jordan inquiets pour... (vidéo épisode du 5 novembre)



Demain nous appartient spoiler – Judith et Jordan vont fortement s’inquiéter pour deux sétoises du lycée Georges Brassens dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, les prochains jours, ils soupçonnent le père d’Esmée et Diane de maltraitance !











Judith s’inquiète sérieusement pour Diane ! Elle est convaincue que Diane et sa sœur, Esmée, subissent des mauvais traitements chez elles. De nombreux signes ne trompent pas, et même Kévin a trouvé étrange l’attitude de leur père, venu chercher Diane au boot-camp de manière particulièrement suspecte. Très préoccupée, Judith veut agir. Jordan tente de la raisonner, mais elle refuse de rester les bras croisés : elle veut en avoir le cœur net et ne pas risquer de porter un drame sur la conscience.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2068 du 5 novembre 2025 : Jordan et Judith s’inquiètent

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.