Demain Nous Appartient spoiler : Judith et Jordan inquiets pour… (vidéo épisode du 5 novembre)

Par /

Demain nous appartient spoiler – Judith et Jordan vont fortement s’inquiéter pour deux sétoises du lycée Georges Brassens dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, les prochains jours, ils soupçonnent le père d’Esmée et Diane de maltraitance !


Capture TF1


Judith s’inquiète sérieusement pour Diane ! Elle est convaincue que Diane et sa sœur, Esmée, subissent des mauvais traitements chez elles. De nombreux signes ne trompent pas, et même Kévin a trouvé étrange l’attitude de leur père, venu chercher Diane au boot-camp de manière particulièrement suspecte. Très préoccupée, Judith veut agir. Jordan tente de la raisonner, mais elle refuse de rester les bras croisés : elle veut en avoir le cœur net et ne pas risquer de porter un drame sur la conscience.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2068 du 5 novembre 2025 : Jordan et Judith s’inquiètent

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.


