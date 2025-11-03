« Le parfum vert » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (3 novembre)



« Le parfum vert », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de Nicolas Pariser avec Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur France 3 et sur france.tv







« Le parfum vert » : l’histoire

En pleine représentation à la Comédie-Française, un acteur est victime d’un empoisonnement mortel. Martin, membre de la troupe et témoin direct du drame, se retrouve rapidement soupçonné par la police. Traqué à la fois par les autorités et par une organisation secrète à l’origine du meurtre, il n’a d’autre choix que de fuir. Avec l’aide de Claire, une dessinatrice de bande dessinée, il entreprend une enquête haletante à travers l’Europe pour découvrir la vérité.



La bande-annonce

On termine comme toujours avec la vidéo de la bande-annonce de votre film.