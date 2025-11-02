Enquête Exclusive du 2 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 2 novembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Permis de conduire : triche, trafic et corruption ! ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 2 novembre 2025 : votre émission en résumé

Avec plus d’un million de nouveaux titulaires chaque année, le permis de conduire reste le premier examen de France. Pourtant, du code à la conduite, il est désormais au centre d’un vaste système de fraudes. Pendant plusieurs mois, *Enquête Exclusive* a infiltré les réseaux qui exploitent les failles du dispositif et mettent la sécurité de tous en péril.

Au cœur du scandale : l’épreuve du code de la route. Depuis que des sociétés privées en assurent l’organisation, en 2016, la triche a explosé. Aujourd’hui, près de 40 % des examens seraient concernés. Certains gérants de centres corrompus vendent le code pour quelques centaines d’euros, répondant eux-mêmes aux questions à la place des candidats. Nous avons rencontré l’un des plus grands escrocs du pays, condamné pour avoir vendu plus de 1 400 codes. Son témoignage met en cause de grandes entreprises, accusées d’avoir fermé les yeux sur ces pratiques, profitant de l’absence de contrôles de l’État.



L’épreuve de conduite n’est pas épargnée. La corruption s’y est installée durablement. Pour la première fois, un inspecteur du permis accepte de témoigner : il raconte comment il a vendu des centaines de permis, pour 300 à 500 euros par candidat, allant jusqu’à recaler volontairement des élèves méritants pour ne pas éveiller les soupçons. Un autre trafiquant, membre d’un vaste réseau criminel, décrit les rouages de cette véritable « mafia », où certains complices gagnent jusqu’à 50 000 euros par mois.

Les conséquences sont dramatiques. Nous avons retrouvé des conducteurs ayant acheté leur permis et accumulant les infractions, parfois avec des issues tragiques. Faux moniteurs sans diplômes ni assurance, loueurs de voitures fournissant des bolides à des chauffards sans permis… Cette nouvelle forme de délinquance routière provoque des drames, comme celui de Rachid, 51 ans, percuté mortellement par un conducteur au volant d’une voiture de sport louée illégalement.

Enquête Exclusive plonge au cœur de la grande fraude du permis de conduire — un système tentaculaire qui met en danger la vie de tous les usagers de la route.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.