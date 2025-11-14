Demain Nous Appartient spoiler : le choc, Jordan disparait ! (vidéo épisode du 20 novembre)



Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Jordan dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Jordan va mystérieusement disparaitre !











Au Spoon, Audrey Roussel reste sans nouvelles de son fils : Jordan n’a pas donné signe de vie depuis la veille au soir. Lorsqu’elle voit Judith entrer, elle l’interpelle aussitôt, mais celle-ci n’était pas avec lui et s’inquiète aussi de ne pas avoir de nouvelles. Le téléphone de Jordan bascule directement sur la messagerie, ce qui accroît l’angoisse d’Audrey. Damien, inquiet lui aussi, lui demande de l’accompagner au commissariat.

Ce qu’ils ignorent, c’est que la veille, Jordan se trouvait avec Violette… et qu’un homme armé les suivait dans l’ombre.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Jordan et Violette en grand danger (vidéo épisode du 19 novembre)

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.