Quotidien du 14 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Publicité





Quotidien du 14 novembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 14 novembre 2025

🎬 Léa Drucker – « Dossier 137 », en salle le 19 novembre

📰 Guillaume Hennette – Rédacteur en chef des reportages de Quotidien



Publicité





🌍 Charlotte Recoquillon – Docteure en géopolitique, spécialiste des États-Unis

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 14 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.