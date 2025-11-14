Quotidien du 14 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 14 novembre 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 14 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 14 novembre 2025

🎬 Léa Drucker – « Dossier 137 », en salle le 19 novembre

📰 Guillaume Hennette – Rédacteur en chef des reportages de Quotidien


Publicité

🌍 Charlotte Recoquillon – Docteure en géopolitique, spécialiste des États-Unis

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 14 novembre 2025 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
Quotidien du 13 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 13 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
La meilleure boulangerie de France du 13 novembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 13 novembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
C à vous du 13 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 13 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Quotidien du 12 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 14 novembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir


Publicité


Retour en haut