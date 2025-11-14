Un Si Grand Soleil du 17 novembre : Muriel se braque, Eve déterminée (résumé épisode 1794 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 17 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1794 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 17 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Eve est sur la plage, seule. Elle se remémore des moments avec Eliott quand il l’a accueillie chez lui… Elle fond en larmes. Pendant ce temps là, Manu tente de la joindre mais elle a laissé son téléphone à l’appartement. Elle rentre, il lui dit qu’il s’inquiétait. Eve explique qu’elle n’arrivait pas à dormir, elle est sortie marcher sur la plage. Elle lui dit qu’elle ne va pas se remettre, elle ne sait pas comment vivre après ça. Manu lui dit qu’elle est forte, elle va s’en remettre. Eve culpabilise, elle dit que c’est de sa faute. Il lui assure que non et il y a Toma. Eve veut aller voir un avocat, elle veut se battre pour voir son petit fils. Manu pense que c’est un peu tôt.

Chez Midi Libre, Paola est au téléphone avec un ami. Elle est choquée de ce que Kira, stagiaire, a osé faire. Il la comprend mais elle dit que l’usurpation d’identité est un délit ! Marie-Sophie lui retombe dessus, Paola assure qu’elle n’a rien publié du tout. C’est Kira qui a publié dans son dos ! Marie-Sophie est en colère. Paola s’inquiète des répercutions, Marie-Sophie compte la virer. Elle lui dit de l’appeler et de la convoquer immédiatement.



Publicité





Au commissariat, Alex annonce à Manu que Nathalie Gimenez n’est pas prête de revenir, elle va aller en prison. Manu le félicite. Alex remarque qu’il n’est pas d’humeur, Manu lui explique qu’Eve va mal et se sent coupable… Il se sent inutile, Alex lui dit qu’il est là pour elle.

Paola retombe sur Kira, elle veut des explications. Kira dit qu’elle sait pourquoi elle a fait ça, elle a trouvé injuste qu’elle refuse son article. Paola lui dit que c’est hyper grave d’usurpé la signature d’un journaliste et ça va avoir des conséquences. Marie-Sophie veut la voir.

Eve est avec Claudine, elle lui parle de Muriel qui refuse qu’elle voit Toma. Claudine lui assure qu’elle ne peut pas l’empêcher de voir son petit-fils. Claudine propose de commencer par une médiation familiale et en cas d’échec elles feront appel au juge aux affaires familiales. Eve dit être prête à se battre, son petit-fils c’est tout ce qui lui reste. Claudine lui conseille de calmer le jeu, avec un intermédiaire entre elle et la mère… Eve a une idée. Elle appelle Charles.

Le restaurateur est avec Levars et lui montre l’article, où on peut deviner que ça parle de son restaurant. Levars va contacter Midi Libre pour leur demander de retirer l’article, il veut porter plainte en diffamation. Levars lui déconseille, une simple menace leur fera supprimer l’article. Levars appelle Marie-Sophie. Elle dit que les noms du restaurateur et de son établissement ne sont pas cités. Il demande à retirer l’article du site, Marie-Sophie refuse. Il demande alors un démenti, elle refuse aussi. Levars dit que son client va porter plainte, elle lui dit qu’il n’a qu’à le faire.

Chez L Cosmétiques, Boris et Muriel sont avec Bertier. Ils parlent IA. Boris reçoit une invitation à dîner de Catherine, Muriel n’en a pas envie. Elle lui dit d’y aller seul. Boris en profite pour lui parler d’Eve, il pense qu’elle devrait lui parler : elle ne devrait pas la priver de son petit fils et priver Toma par la même occasion. Muriel ne répond pas et s’en va.

Marie-Sophie est avec Paola et Kira. Elle parle des menaces du restaurateur, Kira dit être désolée. Marie-Sophie ne va pas virer l’article car s’il réagit comme ça c’est qu’il a quelque chose à se reprocher. Et elle annonce qu’ils ont décidé de la garder ! Kira est surprise et les remercie.

Charles vient voir Muriel. Elle est froide, Charles lui demande s’il a parlé à Eve. Il lui dit que ça la bouffe de pas voir Toma. Il lui rappelle qu’elle sait qui a tué son fils et elle ne lui dit pas…. Muriel dit que c’est son droit si elle n’a plus envie de la voir. Charles lui dit que justement non, et elle ne peut pas la priver de son petit-fils. Muriel lui dit qu’elle préfère qu’ils arrêtent de se voir et le met dehors.

Boris arrive chez sa mère mais quand elle lui fait la morale concernant Muriel, il préfère s’en aller. Laurine est en colère et reproche à sa mère son manque de tact. Pendant ce temps là, Eve parle à Manu de sa discussion avec l’avocate. Elle a pensé à Charles pour jouer les médiateurs. Ça sonne à la porte, c’est Jordan, l’employé d’Eliott. Il lui remet une lettre qu’Eliott avait écrit pour elle, à lui remettre pile ce jour là. Il a voulu respecter ses dernières volontés.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Lucas piégé, Kira déterminée, les résumés jusqu’au 28 novembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.