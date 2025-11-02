

Grands reportages du 2 novembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands reportages du 2 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Changement de propriétaires – Saison 4 / Episode 3 » (inédit)

Dans le troisième épisode de « Changement de propriétaires » saison 4, plusieurs couples se lancent dans des projets immobiliers ambitieux.

En Alsace, Pierre et Ludivine, passionnés d’animaux, rêvent d’un lieu où loger leurs 7 chevaux et 8 chiens. Ils envisagent d’acheter en Mayenne une ferme à 250 000 €, bien moins chère que dans leur région, mais nécessitant de lourds travaux — le chantier d’une vie.



En Ardèche, à Annonay, Maxime et Coralie transforment l’ancienne Banque de France en auberge de jeunesse. Les inondations historiques ont endommagé les lieux, retardant le chantier et explosant le budget. Ils doivent pourtant être prêts avant l’été.

À Sélestat, un bâtiment classé, ancienne winstub, attire Lucas, chef étoilé. Le fonds de commerce est gratuit, mais les travaux atteignent 500 000 €. Malgré les contraintes, il espère rouvrir l’auberge historique avant la saison estivale.

Enfin, à Annecy, Marcel et Séverine, futurs parents, cherchent désespérément un bien avec un budget de 330 000 €. Grâce aux aides de l’État pour la rénovation énergétique, ils trouvent une maison à rénover et décident de tout faire eux-mêmes, jusqu’à retirer les tuiles amiantées.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Ma bouchère bien-aimée » (rediffusion)

Poulet, bœuf, porc ou veau : les Français consomment plus de 45 kilos de viande par an. Mais le métier de boucher évolue : de plus en plus de femmes s’imposent derrière les billots, mêlant artisanat, respect animal et modernité. L’émission « Reportages Découverte » suit quatre d’entre elles.

À 19 ans, Léna Perrin-Manginois, alias Léna la bouchère, est une influenceuse sur TikTok qui milite pour une viande plus éthique. CAP en poche, elle vise le titre de Meilleur Apprenti de France.

À 38 ans, Stéphanie Hein, première Meilleure Ouvrière de France en boucherie, ouvre trois boutiques à Tours sous le nom La Millésime.

Dans le Périgord, Manon Romain, 21 ans, élève autruches et vaches Limousines, de la ferme à l’assiette, et prépare le Salon de l’Agriculture.

Enfin à Strasbourg, Natacha Bieber, ancienne cadre en commerce international, s’est reconvertie dans la boucherie artisanale, suivant les pas de Hugo Desnoyer et prônant un lien direct avec les éleveurs.

De Tours à Strasbourg, ces femmes passionnées réinventent la boucherie et affirment leur place dans un univers longtemps masculin.