Ici Tout Commence spoilers : examens, règlements de comptes, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 21 novembre 2025 – Que va-t-il se passer dans quelques semaines dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, à l’hôtel d’application, Clotilde fait équipe avec Victor. Clotilde est déterminée, quitte à passer en force… De son côté, à l’institut, Bianca règle ses comptes. Olivia et Alice s’associent mais ce n’est pas du goût des élèves. Quant à Anaïs, elle se braque encore.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 (épisode 1307) : A L’hôtel, Jeanne accuse réception. En cours, Billie accepte un second couteau. Pour sa part, Carla lance un défi à Bérénice.

Mardi 18 novembre 2025 (épisode 1308) : À l’hôpital, Hector tombe en panne. À l’Institut, Olivia donne un os à ronger à Alice. Face à Zoé, Coline déclare forfait.



Mercredi 19 novembre 2025 (épisode 1309) : Grâce à Léonard, Clotilde passe en force. Face aux élèves, Alice et Olivia ne font pas l’unanimité. De son côté, Coline remonte Carla et Bérénice à bloc.

Jeudi 20 novembre 2025 (épisode 1310) : En cuisine, Bianca règle ses comptes. Au Double A, Anaïs campe sur ses positions.

Vendredi 21 novembre 2025 (épisode 1311) : À l’Hôtel, Hector et Clotilde sauvent les meubles. Aux examens, Pénélope tire le mauvais numéro. À la plonge, Anaïs arrondit les angles.

