Grands reportages du 23 novembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 23 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Le nouveau souffle des vieux métiers » (inédit)

Les temps changent, mais certains savoir-faire perdurent. Quatre jeunes artisans maintiennent vivants des métiers rares — coutellerie, élevage, ferronnerie, distillation — mêlant tradition, passion et dépassement de soi. Iris, 19 ans, quatrième génération de bergers dans les Hautes-Pyrénées, élève 150 brebis et vise le championnat du monde des bergers. À Thiers, Paul, 25 ans, jeune coutelier d’art, crée des pièces uniques pour le concours international Coutellia. Chez les Compagnons du Devoir, Léopold, 19 ans, façonne le métal en vue d’un concours national de ferronnerie. Thibault, 29 ans, bouilleur ambulant en Sarthe, parcourt la campagne avec son alambic pour séduire une nouvelle clientèle.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Objectif : tout plaquer – Episode 2 » (rediffusion)



Qui n’a jamais rêvé de tout recommencer ? Pendant près de deux ans, « Grands Reportages » a suivi des familles et des individus qui ont choisi de changer de vie et de métier. Sur un atoll isolé, Michael et Myriam accueillent leurs premiers touristes et gèrent les imprévus, de l’eau à la construction d’une barrière anticyclonique. À Guérande, Roxanne et Nicolas apprennent les exigences du maraîchage et de l’irrigation. En Colombie, Thomas, le « gringo de Medellín », tente d’ouvrir son auberge dans la favela Comuna 13 malgré les obstacles financiers et administratifs.

Entre défis, doutes et surprises, tous montrent le courage nécessaire pour réinventer sa vie.