Les 12 coups de midi du 23 novembre : Cyprien échoue, 1er indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 23 novembre 2025, 66ème victoire de Cyprien – Mais jusqu’où ira Cyprien dans le jeu quotidien Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ? Le Maître de Midi, qui a passé la barre des 300.000 euros de gains cette semaine, enchaine les victoires. Il en a signé une 66ème aujourd’hui mais a buté sur la dernière question du Coup de Maître, remportant 1.000 euros à partager.











Les 12 coups de midi du 23 novembre, Monaco sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte monter à 305.004 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on a un seul indice à disposition pour l’instant, il s’agit de Monte-Carlo en photo de fond. Evidemment, c’est trop peu pour faire un pronostic sur la célébrité derrière cette étoile.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+