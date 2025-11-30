Les 12 coups de midi du 30 novembre : Cyprien bientôt éliminé ? Coup d’arrêt pour le Maître de Midi



Les 12 coups de midi du 30 novembre 2025, 73ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire mais sans briller ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Alors que la rumeur parle d’une élimination avant le 2 décembre (voir notre article), Cyprien a buté sur deux questions du Coup de Maître aujourd’hui et n’a remporté que 200 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 30 novembre, l’étoile mystérieuse avare en indice

Cyprien voit sa cagnotte totaliser 330.404 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, ça reste avare en indices avec encore et toujours la photo de fond en seul indice ! Rappelons qu’il s’agit de Monte-Carlo, à Monaco.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



