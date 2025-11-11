« Harry Potter et la coupe de feu » : votre film ce soir sur TF1 (11 novembre 2025)



« Harry Potter et la coupe de feu », c’est le film rediffusé ce mardi 11 novembre 2025 sur TF1. Au casting de ce film, le quatième de la franchise Harry Potter, bien sûr Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley ), Emma Watson (Hermione Granger) ou bien encore Robert Pattinson (Cedric Diggory).





À voir ou à revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de TF1+.







« Harry Potter et la coupe de feu » : histoire, synopsis

Harry, Ron et Hermione entament leur quatrième année à l’école de Poudlard, une année marquée par un événement légendaire : le Tournoi des Trois Sorciers. Les participants, choisis par la fameuse « Coupe de feu », devront réussir trois dangereuses épreuves pour entrer dans l’histoire de la sorcellerie. Harry Potter, qui n’a pourtant pas l’âge légal requis pour participer, est mystérieusement sélectionné. Il sera très vite confronté à un Voldemort prêt à tout pour récupérer sa gloire d’antan.

Le casting

Avec : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Michael Gambon (Le professeur Albus Dumbledore), Robert Pattinson (Cedric Diggory), Brendan Gleeson (Le professeur Alastor “Fol- Œil” Maugrey)



Le saviez-vous ?

– C’est Mike Newell qui a été choisi pour mettre en scène ce 4eme opus de la franchise « Harry Potter ». Curieusement c’est le premier Anglais à diriger un film de la saga.

– Une française figure au casting du film. Il s’agit de l’actrice Clémence Poésy qui campe le rôle de Fleur Delacour.

– Box-office : 834 millions de dollars de recettes à travers le monde et 7.73 millions de spectateurs dans les salles françaises.

VIDÉO la bande-annonce

« Harry Potter et la coupe de feu » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.