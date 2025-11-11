La France a un incroyable talent : la suite des auditions ce soir sur M6 (11 novembre)



Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Au programme, la cinquième soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur M6+.







La France a un incroyable talent du 11 novembre 2025 – présentation d’émission 5

Pour cette cinquième soirée d’auditions, seuls deux Golden Buzzers restent en jeu. L’épisode promet son lot de rebondissements : des prestations inattendues, des moments d’émotion intense et des surprises susceptibles de tout bouleverser. Une chose est sûre : chaque candidat devra sortir son atout majeur s’il veut décrocher sa place pour les quarts de finale.

Les talents à découvrir ce soir

FLEURIANE

Passionnée de cirque depuis l’âge de six ans, Fleuriane a suivi une formation à l’école de cirque de Québec avant d’intégrer les plus grandes compagnies internationales. Elle devait initialement se produire en duo, mais sa partenaire a dû se désister à seulement 48 heures du tournage. Contrainte de repenser entièrement sa chorégraphie à la dernière minute, elle devra faire preuve d’un sang-froid exemplaire pour relever ce défi imprévu. Réussira-t-elle à transformer cette épreuve en performance mémorable ?



LE BAGAD DE LANN-BIHOUÉ

Fondé il y a 72 ans sur la base navale de Lann-Bihoué, ce bagad est né de la passion de marins militaires qui, après leurs journées de service, se retrouvaient pour jouer de la musique celtique. Aujourd’hui, les 30 musiciens perpétuent cette tradition et participent à l’émission avec un objectif clair : faire rayonner la Marine nationale à travers la richesse et la puissance de la musique bretonne. Parviendront-ils à transmettre au jury toute l’âme de leur région ?

ANTOINE DELIE

Chanteur singulier et sensible, Antoine Delie vient interpréter une chanson originale inspirée du harcèlement dont il est victime sur les réseaux sociaux en raison de son excentricité assumée. Un message particulièrement violent l’a profondément marqué et lui a donné la force de transformer la douleur en art. Sur scène, il livrera une prestation piano-voix empreinte d’émotion et d’authenticité. Réussira-t-il à émouvoir le jury avec ce témoignage aussi personnel que bouleversant ?

DAREDEVIL CHICKEN

Ce duo déjanté de comedy show promet un numéro aussi absurde qu’hilarant : ils se lanceront… des morceaux de banane à la bouche ! Éric Antoine ne résistera pas à l’envie de les rejoindre sur scène pour un moment totalement imprévisible qui ne manquera pas de faire réagir Sugar Sammy. Entre fous rires et surprise, le public sera conquis — mais le jury validera-t-il cette performance aussi folle que risquée ?

