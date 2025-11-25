« Harry Potter et le prince de sang mêlé » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (25 novembre 2025)



« Harry Potter et le prince de sang mêlé », c’est le film en mode rediffusion ce mardi soir sur TF1. Il s’agit du sixième volet de la saga portée par Daniel Radcliffe, Rupert Grint, et Emma Watson.





« Harry Potter et le prince de sang mêlé » : l’histoire

Voldemort semble désormais dominer le monde des Moldus et exercer son emprise sur tout l’univers magique. Poudlard n’est plus un refuge sûr ; la menace plane partout. Malgré cela, Dumbledore reste résolu à préparer Harry pour l’affrontement final. Ensemble, ils cherchent à percer les failles de Voldemort afin de mieux le vaincre. Pour y parvenir, Dumbledore manipule son ancien collègue, le professeur Horace Slughorn, convaincu que celui-ci détient des informations cruciales sur le jeune Tom Jedusor.

Casting

Avec : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Alan Rickman (Severus Rogue), Maggie Smith (Minerva McGonagall), Michael Gambon (Albus Dumbledore), Jim Broadbent (Horace Slughorn), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Tom Felton (Drago malfoy), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Jessie Cave (Lavande Brown).



À propos

– Gros succès en salles, le film a généré 934 millions de dollars de recettes à travers le monde, soit le deuxième plus gros succès de 2009. En France plus de 6 millions d’entrées ont été comptabilisées.

– C’est en plein tournage du film que les fans ont découvert en libraires le septième et ultime tome de la saga « Harry Potter et les Reliques de la Mort »

– Robert Knox (Marcus Belby dans le film, ndrl) a perdu la vie quelques semaines seulement après la fin du tournage. Âgé d’à peine 18 ans, il a tenté de protéger son frère entraîné dans une bagarre. Il a été poignardé à mort.

– Le film a été récompensé du Teen Choice Awards du meilleur film d’action/aventure de l’été 2009. Quant à Tom Felton, il a reçu le MTV Movie Awards du meilleur méchant