« Notre Histoire de France » : la suite de la série documentaire ce soir sur France 2 (25 novembre 2025)

« Notre Histoire de France » au programme TV du mardi 25 novembre 2025 – Ce mardi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série documentaire inédite « Notre Histoire de France ». Une série documentaire-fiction racontée par Sonia Rolland.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Notre Histoire de France » – vos épisodes du 25 novembre 2025

Épisode 3 : Louis XV à l’ombre des Lumières

À la mort de Louis XIV, Louis XV hérite d’un pouvoir immense et difficile à porter. Très vite, il doit affronter l’essor d’un mouvement intellectuel inédit : celui des Lumières. Ces penseurs, parmi lesquels Voltaire occupe une place centrale, remettent en question les fondements anciens de la monarchie. Madame de Pompadour, favorite du roi, suit attentivement ces idées nouvelles. Sans que personne n’en mesure encore la portée, les germes de la future Révolution commencent déjà à se développer dans les mentalités.

Épisode 4 : Louis XVI et Marie-Antoinette face à la Révolution

À l’été 1789, la convocation des états généraux pour tenter de résoudre la crise profonde du royaume déclenche une série d’événements qui plonge la France dans la tourmente : la Révolution s’amorce. L’Ancien Régime incarné par Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette, d’origine autrichienne, s’effondre dans une violence croissante. Les révolutionnaires, parmi lesquels Maximilien Robespierre, aspirent à bâtir un ordre nouveau et plus égalitaire, symbolisé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais ces acteurs du changement ne partagent pas tous la même conception du pouvoir, ce qui engendre de profondes tensions.



