« Tom et Lola » du 25 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 2)

« Tom et Lola » au programme TV du mardi 25 novembre 2025 – Ce mardi soir, France 3 débute la diffusion de la saison 2 de la série « Tom et Lola ». Au programme, les 2 premiers épisodes inédits.





A découvrir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 25 novembre 2025

Épisode 1 : La malédiction de Rê

Au cœur d’un musée plongé dans le silence nocturne, un gardien est découvert carbonisé, enfermé dans une salle consacrée à l’Égypte antique. Les lourdes grilles automatiques n’avaient laissé aucune issue. Personne n’a pu entrer. Personne n’a pu sortir. Mais alors, comment le meurtrier s’est-il volatilisé ?…

Épisode 2 : Le mystère de la tour Royale

Une jeune guide touristique est retrouvée sans vie au pied de la Tour Royale de Toulon, projetée du haut des remparts. Tout laisse croire à un meurtre. Mais alors que Tom et Lola se lancent dans l’enquête, un événement glaçant bouleverse tout : le téléphone sonne. Au bout du fil : la voix de la victime.



Tom et Lola – présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola se retrouvent devant un choix difficile : privilégier leur couple avec Cynthia et Guillaume ou préserver leur coloc, jugée incompatible par leurs partenaires. Leur cocon, construit pour qu’ils puissent être eux-mêmes, se retrouve brutalement fragilisé par les attentes sociales qui refusent de comprendre leur relation hors normes.

Dans la saison 2, Tom et Lola tentent de « rentrer dans le moule » en normalisant leurs histoires d’amour. Mais cette volonté de conformité tourne vite au désenchantement.

Car s’ils incarnent si bien leur époque, c’est précisément parce qu’ils refusent de mettre des étiquettes sur leurs liens et redéfinissent en permanence les frontières entre amitié, amour, couple et célibat. Pourquoi se plier à un statut social si cela revient à s’oublier ? Et depuis quand les relations entre hommes et femmes devraient-elles être dénuées d’ambiguïté ?

Cette nouvelle saison suit un chassé-croisé entre deux amis partagés entre l’envie de retenter le couple et celle de rester fidèles à ce qu’ils sont. Tom et Lola parviendront-ils à s’émanciper l’un de l’autre alors qu’ils se retrouvent toujours attirés ? Et finiront-ils par admettre qu’ils sont peut-être faits pour être ensemble ?

Les interprètes

Avec : Dounia Coesens (Lola), Pierre-Yves Bon (Tom), Élodie Varlet (Gaelle), Grégoire Paturel (Jordan), Yassine Hitch (Mehdi), Évelyne El Garby Klaï (Suzanne), Marie-Hélène Lentini (Baya), Éva Lipmann (Morgane), Gabin Visona (Alexis), Leeloo Eyme (Ludivine)