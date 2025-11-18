« Harry Potter et l’Ordre du Phénix » : votre film ce soir sur TF1 (18 novembre 2025)



« Harry Potter et l'Ordre du Phénix » est au programme TV de votre mardi 18 novembre 2025.





À voir ou à revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de TF1+.







« Harry Potter et l’Ordre du Phénix » : histoire, synopsis

Lors de sa cinquième année à Poudlard, Harry Potter est considéré comme un affabulateur, car le ministre de la Magie, Cornelius Fudge, a publiquement rejeté ses révélations — confirmées par Dumbledore — sur le retour de Lord Voldemort. Une nouvelle enseignante refuse d’apprendre aux élèves la défense contre les forces du Mal, poussant Harry à fonder un groupe secret de résistance, l’Armée de Dumbledore, inspiré de l’Ordre du Phénix.

Le casting

Avec : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Imelda Staunton (Dolorès Ombrage), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid)



VIDÉO la bande-annonce

Harry Potter et l'Ordre du Phénix, la saga continue. 📺 MARDI à 21H10 sur #TF1. pic.twitter.com/JUtv2bTnrk — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) November 26, 2023

« Harry Potter et l’Ordre du Phénix » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.