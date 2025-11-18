Alex Hugo du 18 novembre 2025 : votre épisode ce soir sur France 3



Alex Hugo du 18 novembre 2025 – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse un épisode de la série « Alex Hugo ». Au programme, l’épisode intitulé « Les Indomptés ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 18 novembre 2025 : l’histoire de l’épisode « Les Indomptés »

Au petit matin, dans la vallée de Lusagne, deux motards stoppent le camion d’un boucher et s’emparent de sa cargaison de viande. Le butin paraît trop dérisoire pour justifier un tel risque, s’étonnent les gendarmes de la Rurale, qui se lancent aussitôt à la poursuite des voleurs.

Alex ne tarde pas à identifier les responsables : deux jeunes récemment arrivés dans la région, animés par la volonté d’aider les plus démunis, quitte à enfreindre la loi et à mettre leur propre sécurité en danger. Mais les initiatives de ces nouveaux « Robins des bois » finissent par créer des tensions.



Tandis qu’Alex s’efforce d’éviter que la situation ne dégénère, les deux jeunes hommes s’en prennent à un puissant homme d’affaires local, bien décidés à le confronter à ses pratiques frauduleuses et à son impact catastrophique sur l’environnement.

Interprètes et personnages

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baiardi (Tony Leblanc), Marie-Pierre Nouveau (Rose), Julien Lopez (Benny Silva), Elias Hauter (Serge Ramos), Fred Saurel (Etienne Tousart), François-Dominique Blin (Roland Meyer), Alice Dubois (Emma)